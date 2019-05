Vanaf vandaag start de actie Mei Plasticvrij. Dat is een campagne die aandacht vraagt voor het probleem van plastic afval. Ze willen dat je de hele maand mei minder of geen plastic verbruikt. VTM NIEUWS-reporter Stijn Defoirdt wil weten hoe moeilijk dat is en gaat de uitdaging aan. Omdat hij niet weet wat je moet doen om ‘plasticvrij’ te leven, gaat hij naar een expert. Zij geeft hem enkele handige tips.