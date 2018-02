Meer skiongevallen dan vorig jaar

Het is krokusvakantie. Traditioneel een moment dat veel Vlamingen gaan skiën. Dat was ook dit jaar niet anders. Wat wel afwijkt van de voorbije jaren, is de hoeveelheid gebroken armen en benen.

Ook al is de vakantie nog maar halfweg, verzekeraars hebben nu al meer dan 35 procent meer meldingen van skiongelukken binnengekregen dan in de hele krokusvakantie vorig jaar. Dat blijkt vooral uit cijfers die VTM NIEUWS heeft opgevraagd. Het komt vooral omdat er meer mensen zijn gaan skiën dan vorig jaar. Toen lag er in februari bijna nergens sneeuw.

Iris is een van de slachtoffers. Op de eerste dag van haar skivakantie liep het al mis. Met een barst in het sleutelbeen en een gescheurd schouderligament is ze gisteren veel vroeger dan verwacht van skivakantie teruggekeerd.

Stijging van 35 procent

Verzekeringsmaatschappij Touring heeft sinds vrijdag al 440 medische dossiers opgestart. Bij 65 procent van die dossiers gaat het om skiongelukken. Dat zijn er uitzonderlijk meer dan vorig jaar. “Het is echt een enorme stijging, 35 procent meer”, aldus Touring.

Te veel mensen op de piste

De grote boosdoener zou vooral de grote hoeveelheid sneeuw zijn, die heeft heel veel mensen naar de skigebieden gelokt. Hierdoor is het er erg druk.

Dat merkt ook Nele Michielsen, die als skimonitrice in Les Deux Alpes werkt. “Ongevallen gebeuren niet door de sneeuwkwaliteit, maar door het grote aantal mensen op de piste”, verklaart Michielsen. “Ook zijn er soms heel wat roekeloze mensen op de piste”, voegt ze toe.

Ook op warme bestemmingen

Ook Touring is die mening toegedaan. “Iedereen is massaal gaan skiën”, aldus de verzekeringsmaatschappij. Toch ziet Touring ook een opvallende stijging van ongelukken op bestemmingen buiten Europa, in warme landen. Daar gebeuren er een derde meer ongelukken dan vorig jaar.