Meer jongere mensen sterven aan griep

Dit jaar zijn er mogelijk al 1.800 mensen gestorven aan de gevolgen van griep. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van begin deze maand. Opvallend is dat er dit jaar meer jonge slachtoffers zijn dan anders.

De griepepidemie maakt normaal vooral dodelijke slachtoffers van 65 jaar of ouder. “Nu zien we dat er ook mensen onder de 65 jaar bij zitten. We denken dat het met het soort virus te maken heeft”, zegt viroloog Steven Van Gucht. Meestal gaat het om mensen die al ziek of verzwakt zijn. Van de griep alleen sterven, is heel uitzonderlijk.

Experts verwachten dat de griepepidemie pas na de paasvakantie voorbij zal zijn. Dat zou het meteen de langste griepepidemie van de afgelopen vijftien jaar maken. Zo woedt de griepepidemie vandaag al elf weken, terwijl die anders maar acht tot negen weken duurt.