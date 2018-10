Meer dan helft populairste webshops is slecht beveiligd

Meer dan de helft van de 100 populairste webshops is slecht beveiligd. Dat blijkt uit een onderzoek van Test Aankoop. Bij sommige sites kunnen hackers gemakkelijk aan persoonlijke gegevens van klanten geraken - in het ergste geval kunnen ze hen zelfs via phishing geld aftroggelen.

Test-Aankoop testte de veiligheid van de 100 meest bezochte webshops. 55 daarvan zijn niet veilig, bij 27 online winkels is er zelfs een ernstig veiligheidsprobleem, zegt de consumentenorganisatie. Internetreuzen als bol.com en Zalando doen het goed. Bij hen vond Test-Aankoop geen lek.

Andere bekende online winkels zoals Blokker, Collishop, AliExpress, Fnac en Vandenborre zijn niet goed genoeg beveiligd, zegt Test Aankoop. Maar de webshops van electroketen Eldi en schoenenwinkel Torfs scoren het slechtst.

Https

Test Aankoop deed drie jaar geleden al eens dezelfde test en ook toen slaagde de helft van de online winkels niet. Als je veilig online wil shoppen, doe je dat best enkel op een website met een https-verbinding. Die zijn beter beveiligd. Betalen doe je dan weer best met een kredietkaart, dan ben je verzekerd tegen fraude.