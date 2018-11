Medicijnen zonder voorschrift bij ons vaak duurder dan elders in Europa

Met transport heeft het niets te maken, maar medicijnen die je niet op voorschrift koopt, kosten bij ons vaak meer dan elders in Europa. Soms zelf veel meer, volgens Test Aankoop. De consumentenorganisatie vergeleek tien voorschriftvrije tabletten en crèmes in acht Europese landen.

Test Aankoop maakte de berekening voor enkele medicijnen zoals Nurofen. De consumentenorganisatie berekende de prijs per tablet of per gram. Zo kost Nurofen bij ons zo’n 0,16 euro per tablet, in Italië is dat 0,40 euro. Grote verschillen dus voor hetzelfde product.

Geen concurrentie

Veel heeft te maken met feit dat de producten bij ons enkel bij de apotheek te koop zijn en niet bij de drogist bijvoorbeeld. Geen concurrentie dus die de prijs omlaag haalt. Bovendien zijn er ook de prijsafspraken. Test Aankoop pleit ervoor om de prijzen op Europees niveau te regelen.

Algemene Pharmaceutische Bond: “Niet voor morgen”

De Algemene Pharmaceutische Bond geeft toe dat er grote prijsverschillen bestaan. Maar zegt dat een en dezelfde prijs in heel Europa niet kan. “Het is een stevige uitdaging voor het beleid”, zegt Lieven Zwaenepoel van de Algemene Pharmaceutische Bond (APB). “Een gelijke prijs in heel Europa lijkt me dan ook niet voor morgen”, klinkt het.