Maxipack in supermarkt vaak duurder

Grote voordeelverpakkingen blijken in de praktijk niet per se voordeliger uit te draaien, soms zijn ze ronduit duurder. Dat heeft Test Aankoop met een steekproef vastgesteld in verschillende supermarkten. Let dus goed op, want soms kan je beter vier kleine pakjes kopen, dan één groot.

Heel wat klanten gaan ervan uit dat grotere verpakkingen voordeliger zijn en grijpen daar dus ook sneller naar in de supermarkt. Maar een steekproef van Test Aankoop toont aan dat dat niet altijd zo is. Soms is het zelfs duurder.

Het prijsverschil kan in sommige gevallen hoog oplopen. Bijvoorbeeld bij een pakje boter. De eenheidsprijs voor een pakje Everydag boter van 250 gram is 6,36 euro per kilogram. Een pak van één kilogram kost 8,49 euro per kilo. Dat is 33 procent duurder dan de eenheidsprijs van het kleine pakje.

Colruyt

Warenhuisketen Colruyt is de enige die wil reageren, en verklaart de prijsverschillen door de grotere populariteit van kleine verpakkingen. Die worden meer verkocht, op grotere schaal geproduceerd en zijn dus gevoeliger voor concurrentie. Dat duwt de regelmatige wisselende prijzen van die kleinere verpakkingen omlaag. Soms onder de prijs van een grote familieverpakking.