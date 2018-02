Mathilde: "Cyberpesten is echt niet oké"

Cyberpesten is echt niet oké en we moeten allemaal de handen ineenslaan om te voorkomen dat het iemand zijn leven overhoop gooit. Dat zegt koningin Mathilde in haar eerste persoonlijke videoboodschap, specifiek gericht aan jongeren. “Ik vraag jullie allemaal om neen te zeggen tegen cyberpesten.”

In haar videoboodschap richt Mathilde zich rechtstreeks aan alle jongeren: diegenen die het slachtoffer zijn van cyberpesten, de jongeren die het bij anderen zien gebeuren en die tieners die zelf online weleens iets negatief zeggen over iemand anders. Ze probeert hen allemaal te overtuigen om resoluut neen te zeggen tegen pesten via het internet.

“Post je dingen online? Gebruik dan je gezond verstand en heb altijd respect voor elkaar. Laat niet toe dat cyberpesten iemands leven overhoop gooit”, steekt de koningin van wal.

Sneller spreken

Naast het gebruiken van het gezond verstand, roept Mathilde ook op om vooral op te komen tegen het fenomeen en het taboe erover te doorbreken. “Ik vraag jullie allemaal neen te zeggen tegen cyberpesten. Ik vraag het jullie: wees solidair met jongeren die gepest worden en durf erover te spreken.”

Ook de jongeren die zelf het slachtoffer zijn van cyberpesten, wil de koningin aansporen om aan de alarmbel te trekken. "Word je bang, boos of verdrietig van dingen die online gebeuren? Praat er dan over. Blijf er niet alleen mee zitten. Praat met je ouders, je vrienden of iemand anders die je vertrouwt. Er is altijd wel iemand die naar je zal luisteren en die je kan steunen.”

Veiliger internet

De videoboodschap werd vandaag gelanceerd naar aanleiding van ‘Safer Internet Day’, een wereldwijd evenement dat elk jaar in februari door de Europese Commissie wordt georganiseerd. Meer dan 110 landen nemen daaraan deel en werken samen om van het internet een veilige, creatieve en leuke plek te maken voor iedereen.

Bekijk ook: