Marijn verhuurde nietsvermoedend kelderflat aan bankrovers

Een vijftiger uit Kruibeke heeft zonder het zelf te beseffen maandenlang een appartement verhuurd van waaruit daders een tunnel groeven naar de riolering en de kluizenzaal van de BNP Paribas Fortis.

De loodgieter werd in november gebeld door iemand die een zoekertje had zien hangen voor een kelderappartement in de Nerviërsstraat in Antwerpen.

“Eigenlijk dacht ik die ruimte niet meer te verhuren. Omdat de kleine woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer heel dringend moesten worden opgekalefaterd. Maar toen kwam dat telefoontje”, vertelt Vercauteren.

Volgens de verhuurder deed hij de huurder 450 euro of één maand huur cadeau omdat die beloofde het kelderappartement op te knappen. “Er was namelijk ook een probleem met het afvoerputje waardoor het af en toe stonk. Ik vond dat een faire deal”, zegt Vercauteren.