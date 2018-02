Man sterft na zware klap tegen Lijnbus

In de Kromstraat in Ranst is een wagen gisteravond gecrasht tegen een bus van De Lijn. In de bus raakte niemand gewond, maar de bestuurder van de wagen is overleden. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

De man reed in de richting van Ranst toen hij om onduidelijke reden afweek van zijn rijbaan en inreed op een bus van De Lijn die uit de tegengestelde richting kwam. De auto werd zwaar verhakkeld weggeslingerd.

Over de identiteit van de bestuuders was gisteravond niets bekend. Op de bus vielen geen gewonden.