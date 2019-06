Man snijdt kleren van 17-jarige jogster open in Erps-Kwerps: dit koppel vond haar

Zondagavond viel een man een meisje van 17 aan in Erps-Kwerps. Hij bedreigde haar en sneed haar kleren open. Het meisje kon ontsnappen en werd gevonden door dit koppel.

Het meisje was zondagavond rond 21 uur aan het lopen in het bos. Ze vertelt ons haar verhaal, maar ze wil liever niets zeggen voor de camera. Ze is te aangedaan. Een man van tussen de 35 en 40 jaar heeft haar aangevallen met een mes. Gelukkig kan ze ontsnappen. Corneel Leenaerts en z'n vrouw Els vinden haar.

Het parket start een onderzoek, maar wil verder niet communiceren. Deze middag zoeken speurders in de bossen van Erps-Kwerps. Ze brengen ook het slachtoffer nog eens naar ter plaatse. Haar zus doet een oproep op Facebook met een beschrijving van de dader.

De man zou ook kort donker haar hebben. Meer kan het slachtoffer zich niet herinneren, maar ze hoopt natuurlijk dat hij snel gevonden wordt.