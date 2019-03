Man getuigt over aanval Aalst: "Hij reed aan volle snelheid door blokkades"

Een carnavalganger die gisteren de aanvaller in Aalst kon overmeesteren, getuigt over het incident. "Hij reed aan volle snelheid door de blokkades, en draaide de straat op", vertelt hij aan VTM NIEUWS. Volgens burgemeester Christoph D'Haese had de man psychische problemen. Hij wilde naar eigen zeggen "Aalst een lesje leren."

In de Zonnestraat in Aalst dook iets voor 19 uur een wagen zonder nummerplaten op in de stoet. Na korte tijd kwam zijn auto vast te zitten in de stoet, en mensen begonnen op zijn auto te slaan. "We hebben hem dan met een man of vier overmeesterd en hem op de grond gelegd tot de politie er was", vertelt Andy.

De bestuurder is van zijn vrijheid beroofd en wordt ondervraagd. Er vielen geen slachtoffers. In de koffer werden wel messen en een baseballknuppel gevonden. De verdachte was ook onder invloed van verdovende middelen.