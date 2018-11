Macrons bezoeken MSK Gent

In Gent bezoeken het Belgische koningspaar en de Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote het atelier in het museum MSK, waar het wereldberoemde schilderij Lam Gods wordt gerestaureerd. "Een eerbetoon aan het werk van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, dat de restauratie van het Lam Gods realiseert", zegt interim-museumdirectrice Cathérine Verleysen. De Franse president heeft voor een economisch luik van de missie in het Gentse stadhuis ook een ontmoeting met enkele ondernemers.

In het Gentse Museum voor Schone Kunsten werken sinds 2012 gespecialiseerde restaurateurs aan het Lam Gods. Ook vier Franse restauratrices zetten zich in bij de huidige fase van het grote restauratieproject.

Koning Filip en koningin Mathilde zullen samen met Emmanuel en Brigitte Macron het atelier betreden waar het kostbare schilderij wordt behandeld. Ze krijgen er toelichting bij de meticuleuze restauratiecampagne van het meesterwerk.

Het Lam Gods verbleef trouwens lang geleden in Frankrijk, in de periode van 1795-1815, toen de centrale panelen van het Lam Gods zich in Parijs bevonden. Die aanwezigheid zorgde in Europa voor een herwaardering van de Vlaamse Primitieven, die tot dan toe een beetje in de vergetelheid waren geraakt.

Bij de val van Napoleon kwamen de panelen terug naar de Gentse Sint-Baafskathedraal. Een Franse delegatie brengt aansluitend op de passage van Macron ook een bezoek aan de collectie van het Museum voor Schone Kunsten.