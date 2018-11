Macron onder de indruk van Lam Gods: "Fier dat ik in Gent ben om dit te zien"

De Franse president Emmanuel Macron is onder de indruk van het wereldberoemde schilderij Lam Gods en de restauratie. De president bracht samen met zijn vrouw en ons koninklijk echtpaar een bezoek aan het atelier in het museum MSK, waar de restauratie plaatsvindt. "Het is magnifiek, ik ben zeer ontroerd en gelukkig over dit bezoek", zegt Macron aan VTM NIEUWS-journalist Wim Naert. "Ik ben heel gelukkig en fier om in Gent te zijn om dit te zien."

Aan de restauratie van het wereldberoemde schilderij wordt al jaren gewerkt. Een team van gespecialiseerde restaurateurs van over heel Europa werken mee an het project. "Ik ben zeer gelukkig om dit uitzonderlijk wetenschappelijk cultureel werk te mogen zien dat wordt uitgevoerd door de experten hier", zegt Macron nog voor de camera van VTM NIEUWS. "Het is ook een echt Europees team dat hieraan werkt."

De president is duidelijk onder de indruk van het schilderij. "Ik ben zeer ontroerd en zeer gelukkig over dit bezoek." Het waren de president en zijn vrouw zelf die aandrongen op het bezoek. "Ik dank zijn Majesteit voor deze kans", zegt hij, terwijl koning Filip hem passeert. "Ik ben heel gelukkig en fier om in Gent te zijn om dit te zien."