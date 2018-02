Luchtmacht 'dropt' klaprozen in scholen

De luchtmacht heeft vanmorgen Operatie Poppyflight uitgevoerd. Dat is geen bombardement, maar ze zijn geland in verschillende scholen om de jongeren aan de oorlogsgruwel te herinneren.

Leerlingen gingen per helikopter een kunstwerk met een poppy, een klaproos, afgeven in elf scholen, één in elke provincie en in Brussel. De klaproos is het symbool voor de Eerste Wereldoorlog, die bijna 100 jaar geleden eindigde.

Opvallend is ook dat het leger na iedere landing een rekruteringssessie houdt. Het wil dit jaar 1.600 nieuwe rekruten aanwerven.