Lidl kamt winkel uit voor exotische spin

Een gespecialiseerde firma in ongediertebestrijding heeft vanochtend het Wilrijkse filiaal van Lidl uitgekamd op zoek naar een exotische spin.

Een klant vond dit weekend het diertje op een tros Colombiaanse bananen in het koelvak. Hij nam er een foto van en besefte niet veel later dat het mogelijk om de uiterst gevaarlijke Braziliaanse zwerfspin zou kunnen gaan. Een beet zou in dat geval dodelijk zijn.

Onderzoek heeft nu echter uitgewezen dat het om een ongevaarlijke soort gaat. “Experts hebben de foto bestudeerd”, aldus woordvoerster Isabelle Colbrandt. “Er is geen enkel gevaar voor de klanten of het personeel.”

De winkel in Wilrijk kon zoals altijd om 8.30 uur opengaan. De zoektocht ging ook nadien nog verder. Lidl bekijkt nog of er maatregelen kunnen genomen worden om te vermijden dat dieren in de toekomst nog kunnen meereizen met bepaalde producten. “Situaties als deze zijn uiterst zeldzaam”, besluit Colbrandt.