Lid Antwerpse drugsmaffia: "Douaniers en agenten zijn te koop"

“Als er 500 kilogram coke binnenkomt in de haven, geef ik een miljoen euro aan de havenarbeiders en houd ik zelf nog 500.000 euro over.” Dat zegt een belangrijke insider in het Antwerpse drugsmilieu aan VTM NIEUWS. Antwerpen krijgt maar geen vat op het drugsprobleem, blijkt uit de verschillende incidenten die plaatsvinden in de stad.

De man wil anoniem getuigen aan VTM NIEUWS over het milieu waarin hij werkt. “Ik ronsel de havenarbeiders. Je moet een planner hebben, je moet in de haven alles hebben. Je moet weten waar de containers staan”, getuigt hij.

Miljoen euro

Als er 500 kilogram de haven binnenkomt, vraagt de man een miljoen euro. “Ik geef een miljoen euro aan de havenarbeiders en ik houd er 500.000 euro aan over”, legt hij onomwonden uit.

Zijn havenarbeiders dan genoeg om de drugs probleemloos het land in te smokkelen? “Er zijn ook douaniers, iedereen is te koop”, aldus de man. “Ook zijn er politiemensen, zelf heb ik er geen, maar ik heb het gehoord ja, er zijn er.”

