Levensgevaarlijk: man hangt minutenlang aan trein van NMBS

Levensgevaarlijk, zo kan je de stunt in deze video het beste omschrijven. Op de beelden is een waaghals te zien die zich vastklampt aan de achterste wagon van een trein en zich laat meevoeren tot aan het volgende station. Daar springt de treinsurfer op het perron, waar een kompaan hem staat op te wachten.

Voorlopig is onduidelijk waar en wanneer de beelden zijn opgenomen. Zeker is wel dat het om een trein van de NMBS gaat. De man was duidelijk goed voorbereid op zijn stunt. Zo draagt hij bijvoorbeeld handschoenen om meer grip te hebben.

Het filmpje werd afgelopen weekend op YouTube gepost door een zekere GIFGAS. Volgens de makers van het filmpje is de durfal een “professionele treinsurfer”. Aan het begin van de video roept de man zelf nog op om de stunt zeker niet na te doen omdat het te gevaarlijk is.

Spoorwegbeheerder Infrabel is op de hoogte van het incident en zal later vandaag reageren op het filmpje.