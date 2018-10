Leuvense studenten klagen over te gezonde Alma

Studenten in Leuven protesteren tegen het eten in studentenrestaurant Alma 2. Volgens hen is het te gezond. Er staan tofu en kikkererwten op het menu en geen stoofvlees en vol-au-vent meer. Alma wou studenten zo ander eten aanbieden, maar daar hebben ze duidelijk geen zin in.

Bovendien is het eten ook duurder geworden. Sommige gerechten kosten 6,45 euro. Goedkoop, maar niet voor een student. Daarop kwam vanuit studentenhoek veel protest. Alma is gezwicht en zal vanaf november opnieuw goedkopere vleesgerechten serveren.