Lente in huis halen? Dat kon in Liezele

Wie de lente in huis wil halen, moest vandaag in Liezele zijn, in de provincie Antwerpen. Elk jaar zijn de straten daar op paasmaandag één grote bloemen- en plantenbeurs. De zon hebben ze niet gezien vandaag, maar kleur was wél in overvloed.

“Wie het hier niet vindt, vindt het nergens”, is de slogan van de plantenbeurs in Liezele. En dat is niet gelogen. Je vindt er bijvoorbeeld Andesknollen: een soort aardappel, maar dan geen gewone.

Omdat het nog altijd kan vriezen, waren er geen paprika’s of tomaten. Maar appelsienplantjes en olijfbomen waren er wel, zij kunnen wel tegen de vrieskou.