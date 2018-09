Voor het eerst in bijna zestig jaar vloeien in Gent de Leie en de Schelde weer samen. Vanmorgen is de dam die het meeste water tegenhield, officieel weggegraven. Daardoor stroomt er opnieuw water door de bekende Reep, die in 1960 werd gedempt om er parkeerplaatsen van te maken. Leie en Schelde stromen weer samen aan de Portus Ganda, vlakbij de Dampoort.