Het Belgisch leger houdt de hele week een grote rampenoefening in het Oost-Vlaamse Deinze. Ze simuleren dat de stad overstroomd is en bewoners gered moeten worden met de SeaKing en reddingsbootjes. Volgens de legertop was een simulatie dringend nodig: na de aanslagen in ons land hebben de militairen amper nog kunnen oefenen.