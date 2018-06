Lege trein ontspoort in Henegouwen

Ter hoogte van het station van Neufvilles bij Zinnik is rond 10.35 uur een trein ontspoord. In de trein bevond zich enkel de bestuurder. Het treinverkeer is onderbroken tussen Zinnik en Jurbeke. De materiële schade is groot. Er zijn pendelbussen ingelegd, meldt de NMBS.

Volgens infrastructuurbeheerder Infrabel ontspoorde de trein "op een zijspoor van het station". In eerste instantie komt het er voor Infrabel op aan zeker te zijn dat de locomotief of de wagons het treinverkeer op de hoofdsporen niet hinderen. Daarom is het treinverkeer tijdelijk onderbroken in beide richtingen tussen Zinnik en Jurbeke.

De bestuurder van de trein is door de hulpdiensten voor een controle naar het ziekenhuis gebracht.