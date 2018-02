Leerlingen krijgen les tanden poetsen

Een op de vijf Gentse kinderen heeft tandbederf als ze nog maar drie jaar oud zijn. Om daar iets aan te doen hebben studenten uit de opleiding mondhygiëne van de Artevelde Hogeschool vanochtend aan kinderen uit een basisschool uitgelegd hoe ze hun tanden moeten poetsen.

De leerlingen van het zesde leerjaar van het Sint-Lievens College in Gent krijgen uitgelegd wat goede mondhygiëne is. “Mijn broer heeft een rare beugel en daarom moet ik ook mijn tanden goed poetsen. Ik doe dat twee keer per dag”, zegt Colette Duquenne.

Dringend nodig

De kinderen die vandaag les kregen in tandenpoetsen, zullen hun kennis doorgeven aan de kinderen van het eerste leerjaar. De lessen zijn een initiatief van de stad Gent en het is dringend nodig. Veel kinderen in Gentse scholen kampen met een slechte mondhygiëne.

“We stonden er versteld van dat ze naar de consultatie komen en dat bijna twintig procent van de kinderen al tandbederf heeft op driejarige leeftijd”, zegt professor tandheelkunde Jacques Vanobbergen.

Sociale context

De stad heeft al vijftien jaar een stuurzorg Mondzorg, maar vreemd genoeg wordt het probleem niet kleiner. “Een belangrijke oorzaak van tandbederf is de sociale context van de kinderen. Zo zie je dat het verschuiven van migratiestromen maakt dat je steeds opnieuw moet beginnen”, legt professor Vanobbergen uit.