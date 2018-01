Leerlingen krijgen les in bedrijven

Meer dan 2.000 leerlingen uit het middelbaar krijgen dit trimester les in een bedrijf, dat zijn zogenaamde snuffelstages. Die les krijgen ze wel van hun normale leraar, maar niet op school. Het is een initiatief van Unizo, dat scholen en bedrijven dichter bij elkaar wil brengen. Bedrijven kunnen zo ook geschoold personeel lokken, want dat is moeilijk te vinden.

85 secundaire scholen werken mee aan het project, goed voor meer dan 2.000 leerlingen. Zij zullen dit semester kennismaken met 114 bedrijven. In feite kunnen alle klassen van het middelbaar deelnemen, maar het is toch vooral gericht op de laatste graad.

Voor de scholen is zo’n les op verplaatsing interessant, omdat ze zelf niet voor materiaal moeten zorgen. Het bedrijf wordt hier niet voor vergoed, maar hoopt dat ze zo leerlingen kunnen warm maken of zelfs lokken om in het bedrijf te komen werken.

Geschoold personeel vinden

“Het is heel moeilijk voor ons om geschoold personeel te vinden. Ik hoop toch dat het enkele leerlingen dit jaar triggert om hier te komen werken”, zegt Jeroen Samy van het bedrijf Decoglas in Tielt, een van deelnemende bedrijven.

De jongeren die in Decoglas les krijgen zijn alvast enthousiast. “Ik leer hier natuurlijk veel meer, omdat je hier ook ziet hoe het in elkaar zit, hoe de werking is van het bedrijf zelf. Ik ben wel tevreden”, zegt leerling Sander Gavel van het 7de jaar Houtbewerking aan het VTI in Tielt.

Ook medeleerling Arthur Ronsse is enthousiast. “Je ziet hoe het er aan toe gaat in het bedrijfleven. En niet op theoretische wijze zoals in de les.