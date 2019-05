Leerkrachten trekken aan alarmbel: "Als we zo doorgaan, is dit een verloren generatie"

Per week werken leerkrachten zo'n veertig tot vijftig uur. Amper de helft van de tijd zijn ze bezig met hun kerntaak: lesgeven. De rest is voorbereiding, vergaderen en papierwerk. Voor het onderwijsniveau is dat nefast, klinkt het.

De klassen worden groter, waardoor het niveau keldert. Zo is het leesniveau van de Vlaamse leerlingen in tien jaar tijd wereldwijd van de 8ste naar de 32ste plaats gezakt. "Extra hulp zou welkom zijn", zegt Lien De Neve, die lesgeeft in het eerste leerjaar. "Als we zo doorgaan, is dit een verloren generatie".