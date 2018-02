Laminaat wordt een stuk goedkoper

Laminaatvloeren worden binnenkort een stuk goedkoper. Dat zeggen specialisten. Dit jaar loopt namelijk het patent af op het populaire kliklaminaat van het West-Vlaamse bedrijf Unilin, bekend van het merk QuickStep. Andere producenten moeten dus niet meer betalen om ook zo een kliklaminaat te maken, waardoor ze goedkoper kunnen werken.

Het bedrijf Unilin bedacht in 1996 een kliksysteem om vloerpanelen perfect in elkaar te laten passen, zonder dat er nagels of lijm aan te pas komt. Elk uiteinde van een paneel heeft een specifieke vorm die met één snelle klik in een ander paneel past.

In doe-het-zelfzaken vind je vandaag niet alleen die klikvloeren van QuickStep terug, maar ook van heel wat andere producenten. Zij moeten rechten betalen voor het kliksysteem. Vanaf juni vervalt die kost omdat dan het patent van Unilin vervalt. Zo een patent is twintig jaar geldig en kan niet verlengd worden.

Het West-Vlaamse bedrijf verkocht zijn systeem onder licentie aan een tweehonderdtal vloermakers in de hele wereld. Aangezien zij straks niet meer moeten betalen voor de productierechten, wordt parket en laminaat wellicht goedkoper.