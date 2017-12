Laatste dorp heeft eindelijk internet

In Felenne, een dorpje met vierhonderd inwoners in de provincie Namen, hebben ze nu eindelijk ook internet. Het dorp ligt volledig afgelegen, in de bossen tegen de Franse grens. Het was het enige dorp in ons land waar je niet of nauwelijks online kon.

Omdat het dorp afgelegen ligt, is het te duur om glasvezel te leggen en op die manier snel internet te garanderen. Daarom experimenteert Proximus er nu met een paraboolantenne.

Die staat in het dorp en zoekt contact met een antenne twaalf kilometer verderop waar wel internet is. Dat signaal wordt via de lucht opgevangen door de parabool in Felenne.

Nog tot eind januari wordt het nieuwe systeem bij zestig huishoudens getest. In juni wordt alles geëvalueerd en volgt wellicht de rest van het dorp.