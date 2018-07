Elk jaar komen er in ons land tienduizend legale vuurwapens bij. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Wapenregister. Vlak na de moordpartij van Hans Van Themsche in 2006 hebben tienduizenden mensen hun wapen ingeleverd, maar dat is volledig gekeerd. Een wapenhandelaar doet bovendien een controversieel voorstel. “Laat zelfverdediging ook toe voor goederen”, zegt hij.

Mensen nemen er nu toch één omdat ze zich onveilig voelen of bij een schietclub willen. Meer en meer mensen hebben namelijk belangstelling voor de schietsport.

Van Temsche

In 2006 waren er nog bijna 788.000 wapens in ons land. In dat jaar schoot Hans Van Temsche in Antwerpen een meisje van twee en haar oppas dood. Nadien zijn er met een amnestiewet veel wapens ingeleverd, die al of niet geregistreerd waren.

In 2010 waren er dan ook al 80.000 wapens minder. Sinds vorig jaar komt het aantal wapens op 781.000. Het staat dus opnieuw bijna in op het niveau van 2006.

Ook goederen

Daniel Beets is wapenhandelaar en lid van een vereniging die wapenliefhebbers verdedigt. Hij vindt dat de wet van de wettige zelfverdediging moet veranderen. "Je moet niet alleen personen maar ook goederen wettelijk met een wapen kunnen verdedigen." De ministers van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en Justitie Koen Geens (CD&V) willen niet reageren op dat voorstel.