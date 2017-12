Kwart meer kerstmalen online besteld

We bestellen onze boodschappen voor de feestdagen steeds meer online en laten ze aan huis leveren. In vergelijking met vorig jaar gebruiken we die diensten een kwart meer. Steeds meer mensen willen de drukte in de supermarkt vermijden en het is bovendien gemakkelijk.

Zo’n kerstbox met ingrediënten voor een viergangenmenu kost gemiddeld zo’n twintig euro per persoon. Het kan je ook wat stress besparen, want er zit ook een stappenplan bij.

Ook in de distributiecentra van supermarkten is het alle hens aan dek om de pakketten klaar te maken, want in vergelijking met de feestdagen vorig jaar laten we een kwart vaker onze boodschappen bezorgen of klaarzetten in de winkel.

“Het is een trend die we jaarlijks zien terugkeren”, zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. “Mensen willen de drukte vermijden en zeker zijn dat ze alle producten die ze nodig hebben op tijd in huis hebben. Vandaar dat ze veel online bestellen dit jaar.”

Gemiddeld bestellen we voor zo’n 150 euro. Daar komen dan nog kosten bovenop. Om je boodschappen aan huis te laten leveren betaal je tussen vijf en vijftien euro.