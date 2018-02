Kwam thuiswerkalarm niet te vroeg?

Werkgeversorganisatie VBO is niet te spreken over het thuiswerkalarm dat voor vandaag werd afgekondigd. "Het is niet aan iemand van het KMI om te zeggen dat het gaat sneeuwen morgen en dat we allemaal thuis moeten blijven", zegt Pieter Timmermans van het VBO. Het KMI ontkent dat zij hebben beweerd dat mensen thuis moeten blijven.

"De werkorganisatie is iets tussen de werkgever en de werknemer", gaat een misnoegde Timmermans verder. Hij vindt dat er een verkeerd signaal wordt gegeven met het thuiswerkalarm, dat gisteren voor het eerst werd afgekondigd.

Dat gebeurde door minister van Werk Kris Peeters (CD&V) na overleg met KMI-weerman David Dehenauw. Met het alarm hoopt Peeters ervoor te zorgen dat mensen die niet per se op hun werk moeten zijn, van thuisuit kunnen werken, wanneer het KMI code oranje afkondigt. "We hopen dat werkgevers en werknemers vandaag zeker afspraken maken", zegt Peeters aan VTM NIEUWS.

Nog niet officieel

David Dehenauw ontkent dat het KMI heeft gezegd dat mensen beter van thuisuit kunnen werken. "Code oranje is één van de criteria, die aan de minister werden gesuggereerd tijdens het eerste overleg over het thuiswerkalarm. De criteria en de modaliteiten van dat alarm moeten echter nog verder uitgewerkt worden, vooraleer het officieel wordt. De procedure is nu nog niet officieel. We zullen de situatie van vandaag evalueren, en zeker rekening houden met de kritieken van vandaag", zegt Dehenauw aan VTM NIEUWS.