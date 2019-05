KV Mechelen vraagt vrijspraak in onderzoek naar matchfixing

Advocaat Joost Everaert heeft tijdens de tweede zitting van het tuchtdossier omtrent mogelijke matchfixing in de degradatiestrijd van vorig seizoen in de Jupiler Pro League zijn pleidooi van 2,5 uur afgesloten met de vraag zijn cliënt KV Mechelen vrij te spreken.

"Wij vragen voor de club KV Mechelen de vrijspraak", was Everaert duidelijk. "We zijn niet akkoord met de degradatie naar 1B en de bijhorende aftrek van twaalf punten (over twee periodes). Ook van de uitsluiting van Europees voetbal en nationaal bekervoetbal of de boete van 125.000 euro kan geen sprake zijn."

"De club KV Mechelen was niet op de hoogte van de acties, die al dan niet zijn uitgevoerd door de bestuurders van de club. Makelaar Dejan Veljkovic en zijn handelingen hebben al helemaal geen uitstaans met KV Mechelen. De club kan geen enkele schuld aangerekend worden. In het slechtste geval kunnen enkel bepaalde handelingen van individuen binnen de club aan de kaak worden gesteld. Indien er effectief beïnvloeding heeft plaatsgevonden, was dat slechts op initiatief van een minderheid binnen het bestuur. De club was niet op de hoogte en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de daden van deze bestuurders."