In ‘de Ronde van Freek’ gaat VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman mee op stap met Ulrike Desmet die voor een dag haar salariswagen thuis laat staan. Ulrike doet er meteen een uur langer over om op haar werk te raken. Naast de reistijd is de salariswagen ook fiscaal voordeliger, maar er zijn zeker ook nadelen aan verbonden.