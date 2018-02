KUL maakt wasproduct van suiker

Onderzoekers van de KU Leuven zijn erin geslaagd om een wasverzachter te maken op basis van suiker, in plaats van aardolie. En dat is beter voor het milieu. De prijs? Die blijft waarschijnlijk dezelfde.

In wasverzachters zitten zogenaamde amines, die uit stookolie worden gehaald. Maar daar zou nu wel eens verandering in kunnen komen. Want aan de KU Leuven hebben nu ook amines kunnen maken op basis van suiker.

Vandaag kost een wasverzachter van stookolie zo'n drie euro per liter. Die met suiker zou volgens de eerste berekeningen even veel kosten. En het werkt ook op exact dezelfde manier.