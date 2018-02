Kruispunt al 15 jaar op zwarte lijst: waarom niets gebeurd?

Het kruispunt in Gent waar gisteren een zestienjarig meisje om het leven kwam bij een verkeersongeval, stond al vijftien jaar op de lijst van gevaarlijkste kruispunten in Vlaanderen. Zowel de stad Gent als de Vlaamse overheid hebben er iets over te zeggen, waardoor er geen schot kwam in de zaak. In totaal staan maar liefst 22 kruispunten op deze zwarte lijst.

De zestienjarige Nikita was gisterenochtend op weg naar haar school toen ze vijf kilometer voor de schoolpoort gegrepen werd door een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideestraat. Opvallend is dat het kruispunt al vijftien jaar lang opde lijst staat van meest gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen. Toch is het al die tijd niet aangepakt, op een paar wegmarkeringen na.

Dubbele bevoegdheid

Een van de problemen is het feit dat zowel de stad Gent als de Vlaamse overheid er iets over te zeggen hebben. Een van de twee wegen valt onder de bevoegdheid van de stad, de andere is in beheer van Vlaanderen. De laatste jaren gebeurde er niets omdat de twee op elkaar blijven wachten.

“De bal ligt in deze fase in het kamp van de stad Gent”, zegt het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen daarover. De stad Gent geeft toe dat vijftien jaar te lang is en dat ze er samen sneller werk van moeten maken. “Maar er kunnen alle zwarte punten op de lijst natuurlijk niet in één of twee jaar realiseren.”

Geen reactie

Dit kruispunt is trouwens niet het enige geval: op de lijst staan maar liefst 22 punten die al zestien jaar lang bekend staan als gevaarlijk. Iets meer dan een jaar geleden kwam er extra budget om de gevaarlijke punten aan te pakken, net omdat er tot nog toe niets was gebeurd.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil voorlopig niet zeggen op hoeveel van die plaatsen er al gewerkt wordt. Ook minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil voorlopig niet reageren op het ongeval van gisteren of op de aanpak van de lijst met gevaarlijke kruispunten.