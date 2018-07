Nu de Rode Duivels geen wereldkampioen worden, komen veel duivelsspullen opnieuw in de kast te liggen. Wie zijn supportersspullen kwijt wil, kan er zeker mee in de kringloopwinkels terecht. Daar wordt al gespaard voor het EK binnen twee jaar.

In veel kringwinkels wordt nu al een voorraad aangelegd om tegen het EK in 2020 een ruime collectie duivelsgadgets te kunnen aanbieden. Zo schreeuwt het hele land de Duivels in 2020 richting EK-winst.