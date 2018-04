Krijgen we nog sneeuw in ons land?

Het noorden van Frankrijk is momenteel bedekt met een dun laagje sneeuw. Zeer uitzonderlijk voor deze tijd van het jaar. "Maar zelfs bij ons is er kans op een winterse bui vannacht", zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. "En ook de wind kan lelijk huishouden: plaatselijk zelfs tot 90 kilometer per uur."

Vanavond is het zwaarbewolkt met vrij veel regen op de meeste plaatsen. Op de Ardense hoogten kan de neerslag tijdelijk vallen onder de vorm van smeltende sneeuw. "Het is alleszins koud genoeg ervoor, de minima bedragen amper twee graden", zegt Jill Peeters. "De sneeuw zal uiteindelijk wel smelten en overgaan in regen."

Er trekt vandaag ook een depressiekern door het land, daarachter zit er veel regen en wind vooral in het westen van het land. Maar ook in het binnenland zal het regenen vanavond en vannacht. Er komen ook rukwinden van 70 tot 80 km per uur in het binnenland en aan de kust tot 90 km per uur.

