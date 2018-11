Krijg ik ook opslag? En waarom is indexering zo hoog? Paul D'Hoore legt uit

Goed nieuws voor zowat 450.000 bedienden en kaderleden in de privésector: ze krijgen op 1 januari 2,17 procent opslag, door de indexering van hun lonen. Dat is, samen met die van vorig jaar, de hoogste indexering sinds 2013. Maar krijgt iedereen nu opslag? En is dat echt zo goed nieuws? Financieel expert Paul D’Hoore legt uit.

“Iedereen krijgt opslag, maar niet noodzakelijk op hetzelfde moment”, steekt Paul D’Hoore van wal. “Bij de overheid gebeurt dat automatisch één of twee maanden nadat de spilindex overschreden wordt. In de privé gebeurt dat ofwel op een vast moment per jaar, of per aantal maanden of per kwartaal. Dat is historisch zo gegroeid, omdat alle sectoren verschillend zijn.”

Maar hoe komt het nu dat de indexering zo hoog is? “Het hangt allemaal samen met de gezondheidsindex, daar telt dus de prijs van tabak, alcohol, diesel en benzine niet mee. Maar alle andere zaken wel, bijvoorbeeld elektriciteit die fors duurder is. Iedereen is blij met het extra bedrag op het loonbriefje, maar eigenlijk is het een gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan koopkracht”, besluit Paul.