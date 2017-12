Kreeft en kaviaar nu ook bij discounter

De supermarkten voeren een slag om luxevoeding tijdens deze eindejaarsfeesten. Ook de zogenaamde discounters zoals Aldi en Lidl bieden nu luxeproducten zoals verse kreeft, kaviaar en oesters aan. Die vond je vroeger vooral bij de iets duurdere supermarkten. “De mensen vragen erom en we zijn niet meer de harde prijskrakers van vroeger”, zeggen ze. Veel klanten vinden het prettig dat luxeproducten betaalbaar worden.

Voor het eerst biedt supermarktketen Lidl kreeft aan, een halve kilo kost er 16,99 euro. Voor 50 gram kaviaar moet je 8,99 euro neertellen. Lidl noemt het betaalbare luxe, die ze weliswaar maar tijdelijk aanbiedt. De kwaliteit is dezelfde als de duurdere kaviaar en oesters in andere supermarkten, beweren ze.

Volgens experts moeten discounters dit soort producten wel aanbieden, om te kunnen blijven groeien. En de grote winnaar in het verhaal zijn wij, de consumenten, want we betalen minder voor hetzelfde product. "Ze hebben gewerkt aan hun assortiment en aan hun imago", zegt marketingexpert Gino Van Ossel. "Het is een wedstrijd geworden voor de goedkoopste champagne en oesters."