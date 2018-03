Kraanvogels trekken over ons land

Prachtige beelden uit het Limburgse Riemst: deze vogels zijn gaan overwinteren in Spanje en het zuiden van Frankrijk en trekken nu over ons land. Ze gaan nu broeden in Scandinavië.

Het is weer de periode: begin maart vliegen de kraanvogels meestal boven ons land. Ze overwinteren in Spanje en in het zuiden van Frankrijk en trekken deze periode richting het noorden, naar Scandinavië.

Opmerkelijk dit jaar is wel dat de allereerste groep kraanvogels al begin februari gezien is, boven Lommel. Dat is uitzonderlijk vroeg.