Kraan op flatgebouw: 70 mensen nog dakloos

Door de hevige storm aan de Belgische kust is een torenkraan omgewaaid en op twee appartementsgebouwen neergekomen. Daarbij viel één dodelijk slachtoffer. Op klaarlichte dag is duidelijk te zien hoe groot de ravage is.

In de Meeuwenlaan in Nieuwpoort waaide een torenkraan op een appartementsgebouw en enkele auto's. Daarbij kwam een 74-jarige vrouw om het leven, haar man is in kritieke toestand overgebracht naar ziekenhuis. Drie andere bewoners raakten lichtgewond.

Door de storm begon de kraan in de Meeuwenlaan in Nieuwpoort te zwalpen en te tollen tot ze omviel. De arm van de torenkraan raakte enkele terrassen van een penthouse. De betonblokken die aan de kraan hingen, van elk zo'n 4.500 kilogram, vielen naar beneden op het dak van een appartementsgebouw en boorden zich door de negende, achtste en zevende verdieping van het gebouw.

Onbewoonbaar

De gemeentelijke crisiscel heeft, in overleg met een bouwkundig ingenieur, beslist om de drie verdiepen onbewoonbaar te verklaren."Momenteel is er geen kans op instortingsgevaar, maar toch mag niemand het gebouw nog betreden", zegt de stad. In het andere gebouw, Residentie Morgenzon, is er geen instabiliteitsschade, maar wel waterschade. Op klaarlichte dag is duidelijk te zien hoe groot de ravage is.

Kon vermeden worden?

Het is niet de eerste keer dat de torenkraan onstabiel stond. Anderhalve maand geleden viel dezelfde kraan ook al eens bijna om. Ook toen stond er veel wind en begon de kraan te zwalpen. Bewoners in de buurt moesten preventief hun huizen uit, tot de kraan gestabiliseerd was. Kon dit ongeval vermeden worden?

“We gaan onderzoeken of er een verband is”, reageert Filiep Jodts van het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne. “We hebben vernomen dat de stad toen een onderzoek heeft gevraagd en een attest heeft afgeleverd dat de kraan terug in werking gesteld mocht worden.”

“De deskundige heeft in zijn eerste conclusies gebrieft dat er een probleem zou kunnen zijn met de stabiliteit van de kraan”, zegt Jodts. “De voet waar de kraan op rust. Het kan ook hoger zijn, aan de giek, die moet kunnen ronddraaien bij hevige wind.”

Tot 180 km/uur

Normaal gezien kunnen kranen als deze windstoten tot 180 kilometer per uur doorstaan. Gisteren waaide het maar tot 100 kilometer per uur. We hebben het bedrijf van de kraan gecontacteerd, maar krijgen voorlopig geen interview.

Kraan verwijderen

De torenkraan zal nu zo vlug mogelijk verwijderd worden. Daarvoor worden de andere twee compartimenten van Residentie Mosselbank ontruimd. Daarnaast moeten er betonblokken uit de residentie gehaald worden, en moeten er stuttingswerken uitgevoerd worden in zowel Residentie Mosselbank als Morgenzon.

Dezelfde kraan dreigde in november al eens om te vallen bij stormweer. Toen kon ze wel in stabiliteit gebracht worden.

Inwoners in shock

De omwonenden zijn volledig in shock. "Het leek wel een bom", reageert een van hen. "Zo'n geluid heb ik nog nooit gehoord."

