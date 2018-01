Koppels trouwen vaker in buitenland

Steeds meer Belgen kiezen voor een huwelijksfeest in het buitenland, vaak op een locatie die voor hen veel betekent. Weddingplanners krijgen tegenwoordig bijna iedere dag aanvragen.

De koppels kiezen doorgaans voor een locatie in het buitenland vanwege het mooie weer, maar ook omdat ze een buitenlands feest vaak intiemer en unieker vinden.

Veel duurder

Volgens weddingplanners kiezen de meeste koppels voor Frankrijk, op de tweede plaats volgt Italië. Een feest in het buitenland is vaak wel veel duurder dan een feest in eigen land.

“Meestal komt er een welkomsdiner bij, een huwelijksdiner, een brunch de dag erna, verschillende activiteiten…je mag toch op ongeveer 1.000 euro per persoon rekenen”, zegt weddingplanner Helena Steurbaut.