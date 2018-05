Koppel verdacht van moord verpleegster blijft in cel

Het koppel dat verdacht wordt van de moord op gevangenisverpleegster Christine Lenaerts, blijft in de cel. Dat heeft de onderzoeksrechter van Turnhout vandaag beslist.

Het koppel vluchtte naar Spanje, maar werd gisterenavond overgeleverd aan ons land. De twee verdachten moesten vandaag voor de onderzoeksrechter uitleggen wat er met de vrouw is gebeurd, maar voorlopig houden ze de lippen stijf op elkaar. “Ze heeft zich op haar zwijgrecht beroepen", zegt de advocaat van de vrouw.

Het lichaam van Christine Lenaerts werd eind april in een bos in Olen gevonden. Kort voordien had ze een gedetineerde vrouw, die nu verdacht wordt van de moord, onderdak gegeven. De vrouw dook onder bij Lenaerts omdat haar vriend haar mishandelde. Uiteindelijk keerde ze terug naar haar vriend. Even later zouden ze Lenaerts samen ontvoerd en gewurgd hebben.

“Ze beseft maar al te goed dat ze in een zeer ernstig onderzoek is verwikkeld geraakt. Ze gedraagt zich daar ook naar”, zei de advocaat van de vrouw nog.

Het koppel blijf in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen.