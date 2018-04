Koppel leeft na 60 jaar ongewild apart

Een koppel uit Kontich leeft na zestig jaar huwelijk tegen zijn zin gescheiden. De vrouw heeft extra zorg nodig en moest naar het rusthuis, maar voor haar man is er geen plaats. Dat is trouwens iets wat één op de tien rusthuisbewoners overkomt.

Nadat Vera in het ziekenhuis was beland, moest ze naar het rusthuis. Voor Roger is daar geen plaats. Een extra bed bijschuiven op de kamer is geen optie, dus woont hij nog altijd in hun serviceflat.

Overdag

Het koppel kan dus alleen overdag samen zijn en ’s middags samen eten. ’s Avonds en ’s nachts worden ze gescheiden. “Je kan zeggen dat dat bijkomstig is, maar in feite is dat niet waar. Niet dat het nog met seks te maken heeft, wel met affiniteit, met samenhorigheid en eenheid”, vertelt Roger.

Gelukkig ligt de serviceflat op hetzelfde domein als het rusthuis. De directie zegt dat ze Roger zoveel mogelijk helpt om bij zijn vrouw te zijn, maar voor het koppel doet het toch pijn na bijna zestig jaar huwelijk.

Tien procent

En ze zijn niet alleen. In Vlaanderen wordt ongeveer tien procent van de rusthuisbewoners tegen hun wil gescheiden.