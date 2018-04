Koninklijke serres open voor publiek

Morgen openen de koninklijke serres van het paleis van Laken opnieuw voor het grote publiek. Drie weken lang kan je er de prachtige bloemen bewonderen in de tuin van de koning. Nieuw dit jaar is de Congoserre, die gaat terug open na vijf jaar renovatie.

Morgen openen de koninklijke serres van het paleis van Laken opnieuw voor het grote publiek. Drie weken lang kan je er de prachtige bloemen bewonderen in de tuin van de koning. Nieuw dit jaar is de Congoserre, die gaat terug open na vijf jaar renovatie.

De palmenserre, de azaleaserre, de spiegelserre, … Het zijn maar enkele hoogtepunten van een bezoek aan de koninklijke serres, maar nieuw dit jaar is de Congoserre. Na vijf jaar restauratiewerken heropent de serre die gebouwd werd in 1886. De restauratiewerken zijn nog niet helemaal af, maar de serre is wel klaar om opnieuw mensen te ontvangen. Je vindt er vooral subtropische planten.

De serres zijn gebouwd door de architect van Koning Leopold II, Alphonse Balat. Hij startte met de bouw van de wintertuin in 1874. In 1905 was de laatste serre afgewerkt.

Beperkte mobiliteit

Er is dit jaar ook extra aandacht besteed aan mensen met een beperkte mobiliteit. Ten eerste is er een aangepast traject, waarbij je zowat de helft van het volledige parcours kan zien. Ten tweede is er ook een speciale dag, 8 mei, wanneer een vijftigtal vrijwilligers van het leger mensen met een beperkte mobiliteit zodanig zullen helpen dat zij het parcours bijna volledig zullen kunnen afleggen, "zo'n 90 procent" volgens paleiswoordvoerder Patrick Renault.

Tot 11 mei

Dit jaar gaan ze open van zaterdag 21 april tot vrijdag 11 mei. De openingsuren en -dagen variëren, maar meestal zijn de serres open van 9.30 uur tot 15.30 uur. Twaalf keer openen de serres ook 's avonds hun deuren. De toegangsprijs bedraagt 2,50 euro. Alle info is terug te vinden op monarchie.be. Er worden 100.000 à 115.000 bezoekers verwacht.