Koningspaar met kinderen op skireis

Koning Filip en koningin Mathilde zijn samen met hun vier kinderen op skivakantie in het Zwitserse Verbier. In de sneeuw kregen de fotografen een kans om een mooi vakantieportret te maken, én om met eigen ogen te zien hoe behendig de koninklijke familie is op de skilatten.

Koning Filip kwam samen met zijn gezin zaterdag in het Zwitserse Verbier aan, samen met veel andere Belgen die in deze periode de weg naar de bergen nemen. Het hof omschrijft de vakantie van de koning als ‘sportief en familiair’.

Prinses Elisabeth (16 jaar), prins Gabriel (14 jaar), prins Emmanuel (12 jaar) en prinses Eléonore (9 jaar) zijn, net zoals hun ouders, geoefende skiërs. De aanwezige fotografen konden dat met eigen ogen vaststellen: zowel de kinderen als de ouders gingen heel behendig de berg af.