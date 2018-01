Koning test auto's op autosalon

Koning Filip heeft het autosalon in Brussel officieel geopend. Morgen mag het publiek binnen, de koning zelf heeft zich uiteraard vandaag al laten rondleiden. Hij had vooral aandacht voor hybride en elektrische modellen en wagens die in ons land geproduceerd zijn.

Het is vijf jaar gelen dat de koning het autosalon nog eens opende. Hij koos zelf het parcours dat hij wilde afleggen. Hij koos bewust voor hybride en elektrische voertuigen, maar ook voor elektrische motoren had hij veel interesse.

Een koning die in een wagen zit, is de gedroomde publiciteit voor een autobouwer. Daarom kiest de koning er dan ook voor twee modellen die in ons land geproduceerd zijn. Hij neemt dan ook plaats in een Audi uit Vorst en een Volvo uit Gent.