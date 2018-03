Koning Albert bezoekt OverKop-huis

Koning Albert en koningin Paola hebben vandaag een bezoek gebracht aan het OverKop-huis in Oostende. Dat is een van de vijf huizen in ons land die met het geld van Rode Neuzen Dag jongeren met psychische problemen ondersteunen. Maar het is meer dan dat: kinderen en jongeren komen er ook gewoon samen om te spelen en te praten.

In het OverKop-huis kreeg het koninklijk paar meer informatie over het project aan de hand van een panelgesprek, gemodereerd door de meter Evi Hanssen. Ze maakten er ook kennis met enkele jongeren die er vaak langskomen.

In Vlaanderen zijn er nu vijf OverKop-huizen geopend, dankzij de ingezamelde € 4.103.677 van Rode Neuzen Dag: in Oostende, Genk, Mechelen, Tienen en Gent. De OverKop-huizen werken samen met een multidisciplinair team van ervaren jongerenwerkers, psychologen en sterke partners uit de gezondheidszorg.