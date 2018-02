Koeien dood na brand in loods Stavele

In Stavele, deelgemeente van Alveringem in West-Vlaanderen zijn vanmorgen minstens 5 koeien gestorven bij een brand in een loods. Dat bevestigt de woordvoerder van brandweerzone Westhoek aan VTM NIEUWS.

De uitslaande brand in de Roggestraat werd rond 4u30 vanmorgen opgemerkt. Bij aankomst van de brandweer had de landbouwer al een aantal koeien uit de loods kunnen redden. “Ook de brandweer bracht nog een aantal koeien in veiligheid”, zegt de woordvoerder van de brandweerzone Westhoek. “Toch zijn 5 à 10 koeien in de brand gebleven.”

Oorzaak onduidelijk

De loods is opgedeeld uit twee compartimenten: een schrijnwerkerij en een stal met koeien en stro. Wellicht is de brand in de schrijnwerkerij ontstaan en is die overgeslagen op de koeienstal. Er komt nog een deskundige van het parket om de exacte oorzaak van de brand te achterhalen.

De loods is volledig vernield. De brandweer is nog altijd aanwezig om na te blussen. In totaal kwamen 35 brandweerlieden ter plaatse van 4 posten.