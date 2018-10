Koe krijgt massage en feestmaal live op groot scherm

Een koe die gemasseerd wordt, een feestmaal krijgt en een privéconcert? Katleen de koe uit een boerderij in Balen viel vandaag in de prijzen. De koe werd verwend voor een actie van VLAM, het Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing. Die actie werd in drie hogescholen, in Geel, Hasselt en Kortrijk, gelivestreamd. De studenten moesten zoveel mogelijk posten op sociale media met de hashtag #dankoe. Hoe meer posts, hoe meer Katleen verwend werd. Vlam wil met de actie jongeren iets meer leren over zuivel en koeien en dus ook zuivelproducten promoten bij de jeugd.