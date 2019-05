De knalgele redderspost op het strand van Knokke is na twee jaar werken officieel geopend. Burgemeester Leopold Lippens (GBL) had samen met gouverneur Carl Decaluwé de eer om het paviljoen in gebruik te nemen. Kostprijs: ruim 1 miljoen euro.

“Ik kom niet zo vaak in Knokke, maar toen ik het knalgele paviljoen zag, dacht ik even in Miami Beach te zijn”, glimlacht de gouverneur.